Негода у Києві призвела до потрійної ДТП
- Сьогодні, 06:14
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Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті МаяковськогоУ четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус.
На місці працює бригада швидкої медичної допомоги.
Точне число постраждалих наразі невідоме.
Нагадаємо, в Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва.
А у Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів.Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту.
Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей.
За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана.