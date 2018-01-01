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    Негода у Києві призвела до потрійної ДТП

    Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського
    У четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського. Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua. За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус. На
    • Сьогодні, 06:14
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    Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського

    У четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.

    Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

    За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус.

    На місці працює бригада швидкої медичної допомоги.

    Точне число постраждалих наразі невідоме.

    Нагадаємо, в Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва.

    А у Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів.Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту. 

    Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей.

    За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана.

    ДТП Київ автомобіль аварія
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