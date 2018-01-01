Негода у Києві призвела до потрійної ДТП

Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського

У четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського. Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua. За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус. На



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Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського

У четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус.

На місці працює бригада швидкої медичної допомоги.

Точне число постраждалих наразі невідоме.

Нагадаємо, в Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва.

А у Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів.Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту.

Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей.

За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана.