У Бразилії автомобіль врізався в натовп пішоходів: 15 постраждалих

Наїзд на пішоходів стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана

У Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів. Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту. Про це повідомляє Globo. Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей. За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана. На опублікованих в мережі записах видно, що



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Фото: Globo У Бразилії 15 людей постраждали в результаті наїзду автомобіля

Наїзд на пішоходів стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана

У Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів. Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту.

Про це повідомляє Globo.

Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей.

За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана.

На опублікованих в мережі записах видно, що постраждалі сидять і лежать на землі, їм надається допомога. Рух по частині набережної перекрито. Серед постраждалих - четверо дітей, включаючи новонароджених.

Поліція затримала водія машини. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Він розповів, що перед наїздом у нього стався епілептичний припадок, який нібито став причиною втрати контролю над транспортним засобом.

Після наїзду водій ледь не був побитий свідками події, поліції вдалося відбити його у розлючених людей.

Зараз правоохоронні органи з'ясовують деталі події.

Нагадаємо, в Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва.