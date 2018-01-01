У Бразилії автомобіль врізався в натовп пішоходів: 15 постраждалих
- Сьогодні, 03:54
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Наїзд на пішоходів стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана
У Ріо-де-Жанейро автомобіль в'їхав на набережну і скоїв наїзд на пішоходів. Щонайменше 15 людей постраждали в результаті інциденту.
Про це повідомляє Globo.
Відзначається, що серед постраждалих п'ятеро дітей.
За попередніми даними, інцидент стався на всесвітньо відомій набережній Копакабана.
На опублікованих в мережі записах видно, що постраждалі сидять і лежать на землі, їм надається допомога. Рух по частині набережної перекрито. Серед постраждалих - четверо дітей, включаючи новонароджених.
Поліція затримала водія машини. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Він розповів, що перед наїздом у нього стався епілептичний припадок, який нібито став причиною втрати контролю над транспортним засобом.
Після наїзду водій ледь не був побитий свідками події, поліції вдалося відбити його у розлючених людей.
Зараз правоохоронні органи з'ясовують деталі події.
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