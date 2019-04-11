Сьогодні без води залишаться будинки на чотирьох вулицях (адреси)



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Київводоканал попередив про плановий ремонт на мережі

У четвер, 11 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі.

Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 18:00 до 8:00 12 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Тургенівська, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17/14, 18, 20;

вул. Бульварно-Кудрявська, 38, 40, 42, 43, 45, 49;

вул. О.Гончара, 67, 71, 75, 79, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;

вул. Дмитрівська, 2

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня.