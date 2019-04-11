  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні без води залишаться будинки на чотирьох вулицях (адреси)

    • Розсилка
    Сьогодні без води залишаться будинки на чотирьох вулицях (адреси)

    Київводоканал попередив про плановий ремонт на мережі

    У четвер, 11 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі.

    Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим  з 18:00 до 8:00 12 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Тургенівська, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17/14, 18, 20;
    • вул. Бульварно-Кудрявська, 38, 40, 42, 43, 45, 49;
    • вул. О.Гончара, 67, 71, 75, 79, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;
    • вул. Дмитрівська, 2

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше було оприлюднено графік відключення водопостачання цього тижня.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ