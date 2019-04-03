Сьогодні без води залишаться будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

У середу, 3 квітня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 21.00 до 7.00 4 квітня

вул. Ентузіастів, 7/3, 7/4, 9/2, 11/3, 13А, 13Б;

бульвар Шамо,18/2;

з 9.30 до 24.00

вул. Сошенка 3, 8, 10А, 10Б, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;

з 9.30 до 24.00

вул. Ушинського,1, 3, 3А, 4, 7, 11;

вул. Антонова,10, 14, 20.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.