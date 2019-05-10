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    Сьогодні без води залишаться будівлі на чотирьох вулицях Києва (адреси)

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    Сьогодні без води залишаться будівлі на чотирьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал радить запастися водою

    Сьогодні, 10 травня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 19:00 10 травня до 7:30 11 травня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 32, 34, 36, 38, 40/1, 42, 44, 46А, 49, 49А, 50, 51, 52, 57, 59А, 59/65; 
    • вул. Павлівська,4, 6, 8;
    • вул. Ю. Коцюбинського, 20;
    • пров. Бехтєревський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

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