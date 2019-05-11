Сьогодні буде обмежено вхід на три станції метро



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Футбольний матч підкорегує роботу столичної підземки

У суботу, 11 травня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - інформують у метрополітені.

Як відомо, матч між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) має розпочатися о 17:00.

Нагадаємо, 4 травня у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія) теж вводилися зміни у роботі метро.

В ніч на Великдень метро працювало на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочало роботу на годину раніше.