Сьогодні буде відключено воду у 13 столичних будинках (адреси)



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Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

Сьогодні, 14 лютого, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес.

Як повідомив «Київводоканал», для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

У зв`язку з цим відключено водопостачання за наступними адресами:

з 18:00 до 8:00 15 лютого

пров. Бехтерівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 10, 12Б, 13А, 13Б, 14

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.