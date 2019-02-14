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    Новини

    Сьогодні буде відключено воду у 13 столичних будинках (адреси)

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    Сьогодні буде відключено воду у 13 столичних будинках (адреси)

    Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

    Сьогодні, 14 лютого, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес.

    Як повідомив «Київводоканал», для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 18:00 до 8:00 15 лютого

    • пров. Бехтерівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 10, 12Б, 13А, 13Б, 14

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

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