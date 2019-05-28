Стало відомо, де і коли цього тижня у Києві не буде води



Розсилка ВІДПРАВИТИ «Київводоканал» радить запастися водою Цього тижня для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії. У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами: 28 травня з 9:00 до 7:30 29 травня вул. Челябінська, 9А, 9Г, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 24В, 24Г 29 травня з 9:00 до 3:00 30 травня вул. Довженка, 1, 2, 4А, 5;

пр. Перемоги, 46, 48, 50 з 8:00 до 20:00 вул. Святошинська, 13А, 15, 15А, 18, 20, 23, 25, 30, 32 31 травня з 18:00 до 8:00 1 червня вул. Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;

вул. Бульварно-Кудряшовська, 38, 40, 42, 45А, 47, 49, 51;

вул. Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;

вул. Дмитрівська, 2. «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу». Опитування