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    Стало відомо, де і коли цього тижня у Києві не буде води

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    Стало відомо, де і коли цього тижня у Києві не буде води

    «Київводоканал» радить запастися водою

    Цього тижня для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    28 травня

    з 9:00 до 7:30 29 травня

    • вул. Челябінська, 9А, 9Г, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 24В, 24Г

    29 травня

    з 9:00 до 3:00 30 травня

    • вул. Довженка, 1, 2, 4А, 5;
    • пр. Перемоги, 46, 48, 50

    з 8:00 до 20:00

    • вул. Святошинська, 13А, 15, 15А, 18, 20, 23, 25, 30, 32

    31 травня

    з 18:00 до 8:00 1 червня

    • вул. Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;
    • вул. Бульварно-Кудряшовська, 38, 40, 42, 45А, 47, 49, 51;
    • вул. Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;
    • вул. Дмитрівська, 2.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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