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    Сьогодні на Оболоні та в Бортничах з кранів потече брудна вода (список вулиць)

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    Сьогодні на Оболоні та в Бортничах з кранів потече брудна вода (список вулиць)

    Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

    В ніч з 10 на 11 липня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі та житлового масиву Оболонь. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У Бортничах у зону робіт потраплять мережі по вулицях: 

    • Крилова,
    • Воровського,
    • Франка,
    • Гоголя,
    • Левадна,
    • Мостова,
    • Шевченка,
    • Толстого.

    На Оболоні у зону робіт потраплять вулиці:  

    • Зої Гайдай, 
    • Озерна,
    • Північна,
    • Прирічна,
    • Богатирська,
    • Героїв Дніпра,
    • Тимошенка,
    • пр-т. Оболонський, 
    • пр-т. Героїв Сталінграда. 

    Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00.

    Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води.

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

    У компанії звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі.  

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