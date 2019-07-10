Сьогодні на Оболоні та в Бортничах з кранів потече брудна вода (список вулиць)
Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж
В ніч з 10 на 11 липня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі та житлового масиву Оболонь. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У Бортничах у зону робіт потраплять мережі по вулицях:
- Крилова,
- Воровського,
- Франка,
- Гоголя,
- Левадна,
- Мостова,
- Шевченка,
- Толстого.
На Оболоні у зону робіт потраплять вулиці:
- Зої Гайдай,
- Озерна,
- Північна,
- Прирічна,
- Богатирська,
- Героїв Дніпра,
- Тимошенка,
- пр-т. Оболонський,
- пр-т. Героїв Сталінграда.
Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00.
Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.
У компанії звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі.