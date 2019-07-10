Сьогодні на Оболоні та в Бортничах з кранів потече брудна вода (список вулиць)



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Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

В ніч з 10 на 11 липня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі та житлового масиву Оболонь. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У Бортничах у зону робіт потраплять мережі по вулицях:

Крилова,

Воровського,

Франка,

Гоголя,

Левадна,

Мостова,

Шевченка,

Толстого.

На Оболоні у зону робіт потраплять вулиці:

Зої Гайдай,

Озерна,

Північна,

Прирічна,

Богатирська,

Героїв Дніпра,

Тимошенка,

пр-т. Оболонський,

пр-т. Героїв Сталінграда.

Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

У компанії звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі.