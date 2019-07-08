У мешканців Бортничів із кранів потече брудна вода: де і коли
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 10 на 11 липня
Згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по вулицях:
- Крилова,
- Варовського,
- Франка,
- Гранд,
- Левадна,
- Мостова,
- Шевченка,
- Толстого.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 10 на 11 липня, а саме з 23:00 до 07:00.
Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.
«Звертаємо увагу, промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду», - додали в компанії.