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    ЗСУ збили кілька ракет над Києвом

    ЗСУ збили кілька ракет над Києвом
    фото з відкритих джерел

    «Зараз ситуація уточнюється»

    Сьогодні було збито кілька ракет над Києвом. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Наскільки ми можемо зараз говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється», – розповів він.

    Уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі. Білоруські Telegram-канали повідомили, що приблизно з 23 години чули звуки запусків ракет.

    Нагадаємо, після обстрілів Києва російськими окупантами у місті залишається сотні мін і снарядів, що не розірвалися. Повертатися до своїх домівок українцям зараз небезпечно, попереджає він. Робити це можна лише після погодження органів влади, ДСНС та Національної поліції.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили кілька ракет над Києвом