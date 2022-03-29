Сигнали переговорів з Росією позитивні: звернення Зеленського (відео)

Зеленський звернувся до українців у день переговорів України та Росії у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 34 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський заявив, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти держави.

«Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни», – розповів Зеленський.

«Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах країни, куди тимчасово зайшли російські війська», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що ворог досі на нашій території.

«Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює», – заявив він.

Президент відзначив, що сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними.

«Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату», – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес.

Українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

Також відомо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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