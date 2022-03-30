У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО

У всіх регіонах країни лунає повітряна тривога

Окупанти завдали ударів по кількох містах

Уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Про це повідомили користувачі соцмереж.

Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі. Білоруські Telegram-канали повідомили, що приблизно з 23 години чули звуки запусків ракет.

Наразі відбою тривоги не було.

Влада нагадує українцям, що не можна публікувати в соцмережах фото чи відео вибухів, а також геолокацію.

Після обстрілу у Хмельницькому зайнялася пожежа. Наразі немає даних про те, куди влучили окупанти і що саме горить.

Нагадаємо, на Житомирщині влада Овруча просить людей ночувати в укриттях.

Також 29 березня увечері у Білгородській області РФ пролунали вибухи (фото, відео).

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