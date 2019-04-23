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    Сьогодні у мешканців Дарницького району з кранів потече брудна вода

    • Розсилка
    Сьогодні у мешканців Дарницького району з кранів потече брудна вода

    Промивка мереж проводитиметься у Бортничах

    «Київводоканал» попередив про планову профілактичну промивку мереж в Дарницькому районі.

    Як повідомляє прес-служба компанії, у зону робіт потраплять мережі селища Бортничі:

    • вул. Крилова,
    • вул. Воровського,
    • вул. Івана Франка,
    • вул. Гоголя,
    • вул. Левадна,
    • вул. Мостова,
    • вул. Шевченка,
    • вул. Толстого.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 23 квітня на 24 квітня, а саме з 23:00 до 07:00. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

    У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі.

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