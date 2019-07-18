Сьогодні відключать воду у будинках на восьми вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Сьогодні, 18 липня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі водопостачання у столиці.

Як повідомляє пресслужба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 9:00 до 24:00

вул. Бориспільська, 28, 28А, 28Б, 28В;

вул. Поліська,15А;

пров. Поліський,11,13,15;

вул. Бориспільська, 28, 28/1;

з 9:00 18 липня до 5:00 19 липня

вул. Естонська, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53/8, 96, 100, 102, 104, 104А, 106, 108, 110, 120;

пров. Естонський, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

пров. Овочевий, 1/118, 2/116, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

вул. Туполєва, 6, 8, 12, 12/1, 12/1А, 12/2, 12/2А, 12/4, 12/5, 12/6;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, сьогодні частина Києва на добу залишилася без води у зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9.