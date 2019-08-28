Сьогодні вночі мешканцям Троєщини не радять користуватися водою з крану



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Під час промивки мереж з кранів потече брудна вода

Київводоканал проводитиме профілактичну промивку мереж

Сьогодні, 28 серпня, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по вул. Закревського від просп. Маяковського до вул. Т. Драйзера

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 серпня, а саме з 00:30 до 05:35.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

Там також звернули увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.