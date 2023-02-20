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Сьогодні в Києві відбудеться концерт «Філармонії нескорених»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Сьогодні в Києві відбудеться концерт «Філармонії нескорених»
Маріупольска філармонія
фото з відкритих джерел

Це перший захід великого проєкту з підтримки музикантів із окупованих та деокупованих українських територій

Національна філармонія України розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку музикантів із окупованих та деокупованих українських територій, зокрема, міст, що перебувають під постійним обстрілом аґресора. Проєкт стартує сьогодні, 20 лютого, із концерту Камерного оркестру «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії під керівництвом диригента Василя Крячка, повідомляє Національна філармонія України.

Сьогодні в Києві відбудеться концерт «Філармонії нескорених» фото 1

«У рамках проєкту «Філармонія нескорених» плануємо орієнтовно раз на місяць надавати сцену Колонного залу філармонії музичним колективам філармоній деокупованих, прифронтових регіонів для проведення їхніх концертів. Плануємо запрошувати Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську, Дніпровську та Запорізьку філармонії – ті, котрі зараз перебувають у найбільш небезпечній зоні», – наголосив Михайло Швед, в.о. генерального директора Національної філармонії України.

Він наголошує на тому, що в рамках проєкту планується залучати окремих солістів.

«Розпочинаємо проєкт із концерту оркестру «Ренесанс» легендарної Маріупольської камерної філармонії під керівництвом Василя Крячка. Цей камерний оркестр зараз тимчасово базується у Київській організації Національної спілки композиторів України, проводить тут репетиції. Будемо шукати постійну репетиційну базу. Наш громадянський і суто людський обов’язок – підтримати й зберегти маріупольський камерний оркестр як бренд», – повідомив Михайло Швед.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року російські окупанти у Херсоні застрелили у власному будинку музиканта та диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка. На жаль, це не єдиний випадок. Військові РФ викрадали та вбивали музик у Маріуполі, Бердянську та на інших окупованих містах. Лише частина з цих історія стала відома громадськості. Чимало випадків, коли доля артистів на окупованій території досі залишається невідомою.

Теги: окупація музика Київ Маріуполь

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