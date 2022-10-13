У Херсоні окупанти вбили відомого музиканта

Чоловік відмовився співпрацювати з російськими загарбниками

Російські окупанти у Херсоні застрелили у власному будинку музиканта та диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка. Про це повідомила журналістка Олена Ваніна.

«Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати, вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%», – написала вона.

Ваніна додала, що чоловік перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

Юрій Керпатенко – український диригент, оркеструвальник, баяніст. Головний диригент Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.

Юрію Керпатенко було 46 років. Як головний диригент камерного оркестру «Гілея» у 2000 році розпочав трудову діяльність у Херсонській обласній філармонії.

З 2004 року обіймав посаду головного диригента Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, де був ініціатором створення театралізованих оркестрових програм.

Зазначимо, як розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, українські захисники на Херсонщині вигнали загарбників з 75 міст та сіл. Лише за жовтень наші бійці деокупували на Херсонщині 29 населених пунктів.

Нагадаємо, як повідомило оперативне командування «Південь», за минулу добу українською авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки й живої сили ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Колаборант Володимир Сальдо сьогодні, 13 жовтня, звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Як відомо, триває 232 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.