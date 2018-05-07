Спека зробила вхід на виставку тюльпанів майже безкоштовним

Період цвітіння тюльпанів на Співочому полі Печерського ландшафтного парку завершився

Аномально тепла погода у травні внесла корективи в роботу виставки тюльпанів, яка проходить в Києві на Співочому полі. З 7 травня вхід на виставку буде коштувати символічні 10 гривень, щоб якомога більше киян та гостей столиці встигли побачити квітучі композиції. Про це повідомили організатори виставки. «Тюльпани - весняні квіти, які швидко



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Період цвітіння тюльпанів на Співочому полі Печерського ландшафтного парку завершився

Аномально тепла погода у травні внесла корективи в роботу виставки тюльпанів, яка проходить в Києві на Співочому полі.

З 7 травня вхід на виставку буде коштувати символічні 10 гривень, щоб якомога більше киян та гостей столиці встигли побачити квітучі композиції. Про це повідомили організатори виставки.

«Тюльпани - весняні квіти, які швидко розпускаються під час аномальної спеки і також швидко опадають. Тюльпани для виставки «Навколо світу» були висаджені ще в жовтні минулого року, тому організаторам просто не вдалося передбачити погоду у квітні-травні поточного року. Було аномально жарко!» - каже Денис Погорілко, співорганізатор виставки, керівник компанії Grand Event.

За словами організаторів виставки, символічна плата в 10 грн за квиток буде стягуватися, щоб покрити витрати на обслуговування територій Співочого поля.

При цьому КО «Київзеленбуд» повідомив: «У зв’язку з нетиповими погодними умовами для цієї пори року, період цвітіння тюльпанів на Співочому полі Печерського ландшафтного парку завершився. Тому з 7 травня вхід на територію Співочого поля, де тривала виставка «Навколо світу», - безкоштовний!».

Нагадаємо, в цьому році в парку встановлені креативні фотозони, мотузковий парк, кінотеатр, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж-зона, еко-ярмарок і батути.

Крім того, Співоче поле - одна з локацій, де пройде яскраве святкування Дня міста Києва.

Як повідомляв «Главком», масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу» відкрилася 27 квітня.

Планувалося, що вона триватиме до 27 травня.

Час роботи: 10:00 - 21:00.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Вартість вхідних квитків була для дорослиї 50 грн, дитей - 25 грн.

Вхід безкоштовний для багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів та учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.