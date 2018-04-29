Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»

У столиці відкрилась перша у цьому році виставка квітів

У Києві, на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу». Киянам та гостям столиці пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У квіткових композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро. На виставці

У столиці відкрилась перша у цьому році виставка квітів

У Києві, на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу».

Киянам та гостям столиці пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У квіткових композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро.

На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів. Використано приблизно 15 різновидів як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 м².

Виставка триватиме до 27 травня.

Гостей обіцяють дивувати не тільки інсталяціями світового рівня, а й грандіозним масштабом заходу. Крім квіткових експозицій на 3700 кв. м парку, на території будуть організовані мотузковий парк, всесезонна тюбінг гірка, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж зона, еко-ярмарок, тематичні заходи та багато іншого.

Час роботи: 10:00 - 21:00.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Вартість вхідних квитків: дорослий 50 грн, дитячий 25 грн.

Вхід безкоштовний для багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів та учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.