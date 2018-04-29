  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото
    Фото

    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»

    У столиці відкрилась перша у цьому році виставка квітів
    У Києві, на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу». Киянам та гостям столиці пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У квіткових композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро.  На виставці
    • Станіслав Груздєв
    • Вчора, 07:08
    • Розсилка

    У столиці відкрилась перша у цьому році виставка квітів

    У Києві, на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу».

    Киянам та гостям столиці пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У квіткових композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро. 

    На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів. Використано приблизно 15 різновидів як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 м².

    Читайте також

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»
    Виставка тюльпанів у Києві. Фоторепортаж «Навколо світу»

    Виставка триватиме до 27 травня.

    Гостей обіцяють дивувати не тільки інсталяціями світового рівня, а й грандіозним масштабом заходу. Крім квіткових експозицій на 3700 кв. м парку, на території будуть організовані мотузковий парк, всесезонна тюбінг гірка, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж зона, еко-ярмарок, тематичні заходи та багато іншого.

    Час роботи: 10:00 - 21:00.

    Адреса: вул. Лаврська, 33

    Вартість вхідних квитків: дорослий 50 грн, дитячий 25 грн.

    Вхід безкоштовний для багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів та учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.

    Читайте також
    Київ виставка парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ