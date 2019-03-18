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    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)

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    40-метровий дракон на Фестивалі&nbsp;гігантських китайських ліхтарів - Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    40-метровий дракон на Фестивалі гігантських китайських ліхтарів
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    До завершення Фестивалю гігантських китайських ліхтарів лишилося зовсім трохи часу

    Лише 2 тижні залишилося до закінчення наймасштабнішої виставки в Україні - Фестивалю гігантських китайських ліхтарів. Весь цей час гості Співочого поля могли побачити 30 унікальних світлових інсталяцій, кожна з яких символізує китайську народну казку або легенду.

    Серед них гігантський 40-метровий дракон, китайські панди, слони і фламінго.

    Як повідомляють організатори, за цей час на Фестивалі побувало понад 100 топових блогерів. Своїми фото зі Співочого поля вони ділилися в Instagram.

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    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)
    Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)

    Нагадаємо, що Україна стала першою у Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів вже встигли побувати в 40 країнах світу. На відвідувачів чекає гігантський дракон, сади панд, слони і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

    Помилуватися композиціями можна буде до кінця березня.

    Час роботи виставки: з 17:00 до 23:00.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Фестивалю гігантських китайських ліхтарів.

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