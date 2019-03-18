Співоче поле стало одним із улюблених місць блогерів (фото)



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40-метровий дракон на Фестивалі гігантських китайських ліхтарів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

До завершення Фестивалю гігантських китайських ліхтарів лишилося зовсім трохи часу

Лише 2 тижні залишилося до закінчення наймасштабнішої виставки в Україні - Фестивалю гігантських китайських ліхтарів. Весь цей час гості Співочого поля могли побачити 30 унікальних світлових інсталяцій, кожна з яких символізує китайську народну казку або легенду.

Серед них гігантський 40-метровий дракон, китайські панди, слони і фламінго.

Як повідомляють організатори, за цей час на Фестивалі побувало понад 100 топових блогерів. Своїми фото зі Співочого поля вони ділилися в Instagram.

Нагадаємо, що Україна стала першою у Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів вже встигли побувати в 40 країнах світу. На відвідувачів чекає гігантський дракон, сади панд, слони і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

Помилуватися композиціями можна буде до кінця березня.

Час роботи виставки: з 17:00 до 23:00.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Фестивалю гігантських китайських ліхтарів.