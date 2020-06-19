Співвласник АТБ хоче отримати на 49 років тисячі гектарів лісу на Київщині



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Співвласник мережі магазинів АТБ Геннадій Буткевич є одним із найбагатших українців

«Спілка мисливців «Фауна» вже давно користується цими угіддями

Товариство «Спілка мисливців «Фауна», засновником якого є співвласник мережі магазинів АТБ Геннадій Буткевич, може отримати майже 9 тисяч гектар мисливських угідь на Київщині у 49-річне користування.

Про це KV стало відомо з проєкту рішення Київської обласної ради «Про закріплення мисливських угідь за Товариством з обмеженою відповідальністю «Спілка мисливців «Фауна» на території Київської області» від 12 червня 2020 року.

Згідно з проєктом, мисливські угіддя, що знаходяться на території Іванківського району Київської області загальною площею 8900 га, строком на 49 років надаються у користування ТОВ «Спілка мисливців «Фауна».





Розташування мисливських угідь

Як зазначив під час засідання земельно-аграрної комісії облради старший єгер «Фауни» Володимир Ольшевський, цими угіддями підприємство користується давно (за даними KV, з 2000 року). Тож, як давній користувач, «Фауна» просить, аби облрада продовжила термін користування угіддями на 49 років. За його словами, це потрібно, щоб мати вдосталь часу на реконструкцію лісових угідь (висадити дерева різних порід для зміни ярусності лісу – один з заходів протипожежної безпеки), докупити більше тварин, зокрема, косуль та оленів до існуючого огородженого вольєра площею 905 га, та залучити на ці витрати кошти спонсорів.

Загалом ТОВ розводить лосів, козуль, ланей, муфлонів, благородних оленів, бізонів – поголів’я майже сягає від 200 до півтори тисячі голів дичини. Цікаво, що, за словами Ольшевського, всі місцеві мисливці полюють безкоштовно за умови отримання карток та ліцензій на відповідну дичину. Робиться це, каже він, для попередження браконьєрства.

Депутат Київоблради Віталій Карлюк (фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність») запевнив членів комісії, що дане товариство роками поспіль працювало у рамках закону і є зразковим у Київській області.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спілка мисливців «Фауна» засновано в 2002 році в селі Білий Берег Іванківського району зі статутним капіталом в 16,5 тис. гривень. Його керівник – Денис Бєляєв, засновник – уродженець Дніпра Геннадій Буткевич.

Буткевич – співвласник мережі магазинів АТБ, у 2015 року Forbes оцінив статки Буткевича в $155 млн. У рейтингу найбагатших українців, станом на осінь 2019 року, Буткевич займав 32-е місце, його статки оцінюють у $172 млн.

Крім АТБ, у Буткевича у власності кінно-спортивний клуб Eguides у селі Лісники Києво-Святошинського району Київської області. До речі, цей об’єкт також пов’язаний із мисливською «Фауною».