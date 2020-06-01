На Донеччині ділки за пів року зрубали понад 400 дубів та 500 акацій
Лісник незаконно вирубав та продав деревини на 1,3 млн гривень
Керівник Олександрівського лісництва у Донецькій області організував нелегальний збут деревини і загалом продав дерев на 1 мільйон 396 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті ДБР.
З липня 2019 року до січня 2020 року там було вирубано понад 400 дубів та близько 500 акацій.
Керівник лісництва до злочинної схеми залучив двох майстрів лісу та одного з працівників, які підшукували місця порубки дерев. В подальшому вони вирубували, перевозили та продавали деревину місцевим мешканцям.
Працівники лісгоспу приховували діяльність шляхом внесення недостовірних відомостей у Єдиній державній системі електронного обліку деревини ЛІАЦ.
Отримані від незаконного збуту деревини гроші розподілялись між співвиконавцями та витрачались на фінансування подальшої злочинної діяльності (придбання палива для транспортних засобів і бензопил, їх ремонт, тощо).
До суду скеровано обвинувальний акт відносно чотирьох посадовців Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство». Вони обвинувачуються у зловживанні службовим становищем та незаконній порубці дерев, що спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчиненими повторно, організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.