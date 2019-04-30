Стала відома дата відкриття найбільшого в Україні торгово-розважального центру



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Найбільши в Україні ТРЦ Blockbuster Mall розташований на проспекті Степана Бандери в Києві

Найбільший торговий-розважальний центр України Blockbuster Mall обіцяють відкрити вже 31 травня цього року.

Про це RAU повідомив Олександр Черницький, голова правління групи Mandarin Plaza, якій належать проекти ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall і Ocean Mall в Києві.

ТРЦ Blockbuster Mall, розташований на проспекті Степана Бандери, 34, поруч з діючим ТРЦ «Блокбастер», на момент відкриття стане найбільшим торговим центром в країні. Площа першої черги об’єкта складе 190 000 кв. м. Всього ж площа ТРЦ повинна перевищити 450 000 кв. м.

Як відомо, Blockbuster Мall буде реалізований у форматі retail resort, який передбачає, що відвідувач може задовольнити абсолютно всі потреби від покупок і перекусу до розваг з сім’єю і друзями. Зокрема, девелопер обіцяє масштабну розважальну складову і фуд-зону, на якій розміститься більше 40 ресторанів. Якірним орендарем центру стане флагманський «Сільпо» площею 9000 кв. м в новому форматі.

Серед ключових орендарів центру в fashion-сегменті будуть магазини Mango, De Facto, New Yorker, O’Stin, LC Waikiki, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, Napapijri, Calvin Klein, HUGO, Jack Wolfskin, Pierre Cardin, Tom Tailor, Esprit, SportAlm, Lee Cooper, Bugatti, Annete Gertz, All Stars, та інші. Також девелопер заявляв про плани відкрити в рамках ТРЦ супермаркету будматеріалів площею близько 50 000 кв. м.

Нагадаємо, навколо забудовника гігантського ТРЦ Blockbuster Mall виник скандал: він заливає частину історичної річки Почайна бетоном і поміщає в підземний колектор.