Стало відомо, коли у Києві відкриється пляжний сезон

У столиці офіційно відкриються 13 пляжів

У 20-х числах травня в Києві буде відкрито купальний сезон. Офіційно буде працювати 13 міських пляжів, деякі з них будуть повністю реконструйовані, зокрема, пристосовані для людей з інвалідністю. Про це ГолосUA повідомив прес-секретар КП «Плесо» Євген Кобан. «Відкриття купального сезону в цьому році планується в кінці травня -



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У столиці офіційно відкриються 13 пляжів

У 20-х числах травня в Києві буде відкрито купальний сезон. Офіційно буде працювати 13 міських пляжів, деякі з них будуть повністю реконструйовані, зокрема, пристосовані для людей з інвалідністю.

Про це ГолосUA повідомив прес-секретар КП «Плесо» Євген Кобан.

«Відкриття купального сезону в цьому році планується в кінці травня - згідно з графіком. Ми очікуємо моменту, коли вода в київських водоймах прогріється до 18 градусів, що дозволить фахівцям взяти всі необхідні проби», - повідомив він.

За його словами, крім реконструкції 13 пляжів в Києві, в цьому році міські водойми планують отримати 7 «блакитних прапорів».

«У цьому році КП «Плесо» планує отримати 7 блакитних прапорів (міжнародна нагорода, яка щорічно вручається з 1987 року пляжам і причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості і придатна для безпечного купання. – Ред.), а також відкрити 13 офіційних пляжів в Києві. Ці пляжі будуть повністю відповідати європейським критеріям якості: тут будуть як медпункти, так і рятувальники. Так, одним з пляжів, який був повністю реконструйований в Києві, є «Молодіжний». Тут будуть встановлені спеціальні доріжки, а також він буде обладнаний для людей з інвалідністю», - розповів Кобан.

Що стосується місць, не призначених для купання, то комунальники в цьому році продовжать боротися з проблемою ігнорування табличок. Але, за словами експерта, багато киян навмисне ігнорують заклики дотримання порядку.

«Відповідно до Водного кодексу, ми не маємо права забороняти людям купатися в неналежних для цього місцях, адже держава повинна надати 100% доступ громадян до води. З боку КП «Плесо» ми можемо лише встановити таблички із забороною купання в зв'язку з тим, що це технічні водойми. На жаль, який рік, багато людей навмисне ігнорують наші повідомлення - але в цьому випадку ми не можемо нести відповідальності за наслідки таких купань», - зазначив Кобан.