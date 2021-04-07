Стало відомо, скільки тестів на Covid-19 зроблено в Києві

У столиці за направленням лікаря тест можна здати в 71 пункті тестування

Столиця залишається лідером за кількістю тестувань на коронавірус

517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення робиться сьогодні у Києві. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 517 тестів на 100 тисяч населення», – сказав Кличко та нагадав, що місто зробило все можливе, щоб спростити процедуру тестування.

Так, у столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці. Тест за направленням лікаря – безкоштовний. Ознайомитися з переліком пунктів тестування можна на сайті КМДА.

«Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. – Зокрема, в інвалідів та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до майже 2700 пацієнтів», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що минулої доби у столиці України було зафіксовано 1417 нових хворих на коронавірус.