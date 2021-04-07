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    Стало відомо, скільки тестів на Covid-19 зроблено в Києві

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    У столиці за направленням лікаря тест можна здати в 71 пункті тестування - Стало відомо, скільки тестів на Covid-19 зроблено в Києві
    У столиці за направленням лікаря тест можна здати в 71 пункті тестування

    Столиця залишається лідером за кількістю тестувань на коронавірус

    517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення робиться сьогодні у Києві. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

    «Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 517 тестів на 100 тисяч населення», – сказав Кличко та нагадав, що місто зробило все можливе, щоб спростити процедуру тестування.

    Так, у столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці. Тест за направленням лікаря – безкоштовний. Ознайомитися з переліком пунктів тестування можна на сайті КМДА.

    «Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. – Зокрема, в інвалідів та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до майже 2700 пацієнтів», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що минулої доби у столиці України було зафіксовано 1417 нових хворих на коронавірус.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер КМДА чоловік місто столиця населення коронавірус
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