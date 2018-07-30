Стало відомо, який суд розглядатиме справу екс-перекладача Гройсмана



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Станіслава Єжова підозрюють у держзраді

Провадження по Єжову направили для розгляду в Голосіївський райсуд

Голосіївський районний суд Києва розглядатиме справу підозрюваного в державній зраді колишнього чиновника секретаріату Кабінету міністрів України Станіслава Єжова.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду столиці.

Таке рішення 30 липня прийняла колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду столиці.

«30 липня 2018 року постановою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва подання в.о. голови Печерського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Єжова С.С. задоволено частково», - говориться в повідомленні .

Таким чином, провадження по Єжову направили для розгляду в Голосіївський райсуд.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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