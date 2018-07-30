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    Стало відомо, який суд розглядатиме справу екс-перекладача Гройсмана

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    <span>Станіслава Єжова підозрюють у держзраді</span> - Стало відомо, який суд розглядатиме справу екс-перекладача Гройсмана
    Станіслава Єжова підозрюють у держзраді

    Провадження по Єжову направили для розгляду в Голосіївський райсуд

    Голосіївський районний суд Києва розглядатиме справу підозрюваного в державній зраді колишнього чиновника секретаріату Кабінету міністрів України Станіслава Єжова.

    Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду столиці.

    Таке рішення 30 липня прийняла колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду столиці.

    «30 липня 2018 року постановою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва подання в.о. голови Печерського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Єжова С.С. задоволено частково», - говориться в повідомленні .

    Таким чином, провадження по Єжову направили для розгляду в Голосіївський райсуд.

    Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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