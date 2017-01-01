Затриманому у Гройсмана шпигуну оголошено про підозру

СБУ готує клопотання про обрання Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Затриманому напередодні чиновнику секретаріату Кабміну, особистому перекладачу прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову оголошено про підозру. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України. Єжова підозрюють у діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. [READ_MORE] «Правоохоронці встановили, що чиновник



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Затримання Станіслава Єжова

СБУ готує клопотання про обрання Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Затриманому напередодні чиновнику секретаріату Кабміну, особистому перекладачу прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову оголошено про підозру. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Єжова підозрюють у діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора.

«Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку», - повідомляють у СБУ.

Наразі слідчі СБУ готують звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

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