Станцію «Лук‘янівська» пошкоджено вибуховою хвилею. Як сьогодні працює метро

Метрополітен сьогодні працює у режимі перевезень

У вівторок, 15 березня, вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції «Лук‘янівська» та службові приміщення. Про це повідомляє Київський метрополітен.



Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.

Метрополітен сьогодні працює у режимі перевезень. Рух по червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

Синя лінія працює від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки» без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від «Сирця» до «Видубичів». Без зупинки на станціях: «Лук‘янівська», «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.