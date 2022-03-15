  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Станцію «Лук‘янівська» пошкоджено вибуховою хвилею. Як сьогодні працює метро

    Станцію «Лук‘янівська» пошкоджено вибуховою хвилею. Як сьогодні працює метро
    фото: Київський метрополітен

    Метрополітен сьогодні працює у режимі перевезень

    У вівторок, 15 березня, вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції «Лук‘янівська» та службові приміщення. Про це повідомляє Київський метрополітен.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Станцію «Лук‘янівська» пошкоджено вибуховою хвилею. Як сьогодні працює метро
    фото: Київський метрополітен


    Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.

    Метрополітен сьогодні працює у режимі перевезень. Рух по червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

    Синя лінія працює від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки» без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого».

    Зелена лінія працює від «Сирця» до «Видубичів». Без зупинки на станціях: «Лук‘янівська», «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

    Також працює ділянка «Славутич» «Червоний хутір».

    Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

    .jpg_238

    Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

    Нагадаємо, в Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.

    Теги: метро укриття транспорт будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Станцію «Лук‘янівська» пошкоджено вибуховою хвилею. Як сьогодні працює метро