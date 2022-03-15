Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)

У результаті обстрілу постраждали два будинки в різних районах Києва

15 березня у районі Осокорків, внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 06:40. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, в Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.

Пожежу було ліквідовано о 06:51. Було врятовано одну особу, яку госпіталізовано до лікарні.

Раніше повідомлялося, що перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.