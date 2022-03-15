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    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)

    Рашисти розбомбили будинок у Подільському районі Києва - Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)
    Рашисти розбомбили будинок у Подільському районі Києва
    фото: ДСНС України

    У результаті обстрілу постраждали два будинки в різних районах Києва

    15 березня у районі Осокорків, внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Пожежу було ліквідовано о 06:40. Жертв і постраждалих немає.

    Крім того, в Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.

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    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)
    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)
    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)
    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)

    Пожежу було ліквідовано о 06:51. Було врятовано одну особу, яку госпіталізовано до лікарні.

    Раніше повідомлялося, що перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

    Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

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    Теги: Росія окупанти Київ ДСНС війна обстріл будинок #stoprussia
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    Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)