Жахливі наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)
У результаті обстрілу постраждали два будинки в різних районах Києва
15 березня у районі Осокорків, внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежу було ліквідовано о 06:40. Жертв і постраждалих немає.
Крім того, в Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.
Пожежу було ліквідовано о 06:51. Було врятовано одну особу, яку госпіталізовано до лікарні.
Раніше повідомлялося, що перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.
Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.