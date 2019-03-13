Стажер викрав з магазину смарт-годинник і тонометр



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Оперативники затримали чоловіка за дві крадіжки

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку тонометра з магазину на вулиці Марини Цвєтаєвої. На місце виїхала слідчо-оперативна група для документування події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час розшукових дій правоохоронці встановили крадія. Ним виявився 37-річний киянин, який на час вчинення майнового злочину перебував на іспитовому терміні. Поки правоохоронці встановлювали місце переховування зловмисника, він вкрав ще й смарт-годинник.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 323 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед них: