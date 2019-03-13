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    Грабежі, напади, хуліганства: за добу у Києві цілий «букет» злочинів

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    За добу у Києві скоєно 7 грабежів - Грабежі, напади, хуліганства: за добу у Києві цілий «букет» злочинів
    За добу у Києві скоєно 7 грабежів

    У вівторок у столиці сталося більш як 150 крадіжок

    За минулу добу, 12 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 323 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед них:

    • тяжкі тілесні ушкодження — 1;
    • розбійні напади — 1;
    • грабежі — 7;
    • хуліганства — 15;
    • крадіжки — 156;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

    У поліції повідомили, що у 56 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 10 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про скоєння злочинів. За даними правоохоронців, у 40 випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, в ніч на 12 березня невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва: обстріляно другий та третій поверхи будівлі.

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