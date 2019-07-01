Столична поліція розшукує небезпечного злочинця (фоторобот)



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Зловмисник вдарив жінку ножем у живіт

У Деснянському районі Києва невідомий чоловік вдарив жінку ножем у живіт. На його пошуки зорієнтовані всі наряди столичної поліції.

Зі слів начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Дмитра Петровського, на місці події працювала слідчо-оперативна група, були задіяні оперативники.

«У ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили прикмети зловмисника: на вигляд йому 35-40 років, зріст 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся коротке. Обличчя худе, витягнуте. Очі темні. Був одягнутий у чорні штани та темну джинсову куртку з нагрудними карманами на голе тіло», - розповів правоохоронець.

Знаряддя злочину: ніж із чорною ручкою, можливо, із синім візерунком, лезо чорне.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться розшукові заходи.

«Якщо ви впізнали чоловіка, зображеного на фотороботі, не намагайтеся його затримати самостійно, адже він може бути небезпечним, натомість просимо повідомити інформацію на 102 або за телефонами: 044-515–87–83, 067-650-69-22», - просять у поліції.

Як повідомлялося, у Києві на Оболоні у кафе на вулиці Автозаводській між компаніями відпочиваючих виник конфлікт, внаслідок якого один з учасників інциденту отримав вогнепальне поранення ноги.