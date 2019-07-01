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    На столичній Оболоні іноземці влаштували стрілянину у кафе

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    Зловмисниками&nbsp;виявилися четверо громадян іншої держави - На столичній Оболоні іноземці влаштували стрілянину у кафе
    Зловмисниками виявилися четверо громадян іншої держави
    Фото: Нацполіція

    Потерпілий отримав поранення ноги

    У Києві на Оболоні у кафе на вулиці Автозаводській між компаніями відпочиваючих виник конфлікт, внаслідок якого один з учасників інциденту отримав вогнепальне поранення ноги.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Свідки події повідомили, що в закладі відбувся конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєднались його друзі та словесна перепалка переросла у бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрелив у опонента. Потерпілий отримав поранення ноги. Компанія «стрільця» зникла з місця події на автомобілі.

    Вже через годину по вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому знаходилася компанія чоловіків та дві дівчини. У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а при поверхневому огляді у дівчат виявили пакет з пігулками білого кольору. Усі заборонені предмети направили на проведення експертиз.

    Правоохоронці встановили особи зловмисників. Це - четверо громадян іншої держави. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. столи

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