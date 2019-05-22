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    Столична поліція рухається до гендерної рівності

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    Наразі у столичній поліції працює&nbsp;2014 жінок - Столична поліція рухається до гендерної рівності
    Наразі у столичній поліції працює 2014 жінок

    За останні 5 років змінилося співвідношення представництва за ознакою статі в особовому складі київської поліції

    Станом на 15 квітня 2019 року в Головному управління Нацполіції у Києві працювало 5533 чоловіки і 2014 жінок. Про це повідомляється в офіційній відповіді ГУ Нацполіції у Києві на звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

    Аналізуючи дані правоохоронців, депутат зазначив, що «столична поліція рухається в напрямку гендерної рівності». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «За останні 5 років змінилося співвідношення представництва за ознакою статі в особовому складі управління Нацполіції в Києві: від 20,8% леді-правоохоронців у 2014 році до 26,7%, станом на весну 2019 року», - зазначив він.

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    Згідно з даними поліції Києва, в цілому за п’ять років штат столичної поліції скоротився більш ніж в два рази - з 16 604 до 7 547 співробітників.

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    Нагадаємо, раніше Пабат повідомив, що із 73 передбачених штатним розписом кавалерійської роти Управління патрульної поліції Києва співробітників залишився 61 кавалерист.

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    Національна поліція України Київ жінка чоловік гендер
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