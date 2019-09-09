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    Столична поліція виявила у таксиста наркотики

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    Правопорушник &ndash; 31-річний уродженець Херсонської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини - Столична поліція виявила у таксиста наркотики
    Правопорушник – 31-річний уродженець Херсонської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини
    Фото: Нацполіція

    У таксиста вилучено 40 таблеток метадону

    Під час відпрацювання території залізничного вокзалу Києва правоохоронці виявили у таксиста пігулки, схожі на метадон.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, таксист помітно нервував, і правоохоронці вирішили перевірити чоловіка та під час поверхневого огляду виявили у нього 40 таблеток білого кольору, ззовні схожих на метадон. На місце викликали слідчо-оперативну групу для документування події.

    Слідчим чоловік пояснив, що ці таблетки він придбав для власного вживання. Препарати вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

    Відомо, що правопорушник – 31-річний уродженець Херсонської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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