Столична влада підганяє ЖЕКи та ОСББ із підготовкою до опалювального сезону



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У Києві до опалювального сезону готують 11 174 будинки

У Києві триває активна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Прискорити підготовку сьогодні необхідно категорії ОСББ, ЖБК та відомчих будинків, які мають наразі найнижчий показних готовності систем. Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Загалом до опалювального сезону готують 11 174 будинки, із них 8 331 багатоповерхівка, що обслуговується комунальними компаніями, 2 427 будинків ЖБК (житлово-будівельний кооператив) та ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), 416 – будинки відомств та гуртожитки.

«Також ми фіксуємо серйозну проблему з приватними котельнями. Що або мають значну заборгованість за газ, або взагалі відмовляються забезпечувати теплопостачання в житлові будинки. Мова йде про 13 котельних у Голосіївському, Дніпровському, Подільському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах. Сьогодні власники цих об’єктів мають розрахуватися за спожитий газ та погасити заборгованість, а також провести всі необхідні технічні заходи для роботи котелень взимку. Місто готове сприяти у вирішенні питань, щоб не допустити зриву опалювального сезону в будинках», – сказав він.

Пантелеєв нагадав, що вже вдалося вирішити багаторічну проблему для мешканців мікрорайону Татарка та приватної котельні «Бонвояж», що відмовилась обслуговувати будинки. Там проводять масштабну реконструкцію застарілого теплового обладнання – міняють 1,3 км старих теплових мереж, встановлюють 8 теплопунктів у будинках та 3 нових центральних теплопункти. Ці роботи дадуть змогу перепідключити 11 житлових будинків та одну школу від проблемної приватної котельні «Бонвояж» до районної котельні «Молодь» і вирішити багаторічну проблему старту опалювального сезону в цьому мікрорайоні. Тривають роботи і щодо ДП «Групова Котельня МВС» на Лук’янівці.

Як повідомлялося, Київ відходить від старих неефективних котельних і перепідключає будинки на надійні мережі, встановлюючи теплопункти в самих будинках.