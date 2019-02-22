Столична влада планує за рік замінити 100 км тепломереж



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Ліквідація аварії на зовнішній тепловій мережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі Києва

У Києві замінять старі та пошкоджені труби

У 2019 році у столиці планують замінити 100 кілометрів зношених тепломереж. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone.

«Нам дісталася в спадок зношена система тепломереж, в яку десятиліттями не вкладали коштів. Ми зараз замінюємо старі та пошкоджені труби, - сказав він. - Цього року плануємо перекласти більше 100 кілометрів мереж на ділянках, де вони у вкрай поганому стані».

Нагадаємо, минулого року Київ припинив угоду з приватною компанією «Київенерго». Через 17 років місто повернуло в управління громади понад сто тисяч об’єктів: 2,6 тисячі кілометрів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», майже дві сотні котельних та станцій теплопостачання.

Як повідомлялося, 19 лютого сталася аварія на тепломережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі. У зв'язку з цим було припинено опалення і гаряче водопостачання 49 споживачів (житлові будинки, гуртожитки, заклади соціальної сфери, адміністративні будівлі) на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Тетяни Яблонської, Ніжинській, Леваневського.