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    Столична влада планує за рік замінити 100 км тепломереж

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    Ліквідація аварії на&nbsp;<span>зовнішній тепловій мережі на вулиці Леваневського у Солом&rsquo;янському районі Києва</span> - Столична влада планує за рік замінити 100 км тепломереж
    Ліквідація аварії на зовнішній тепловій мережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі Києва

    У Києві замінять старі та пошкоджені труби

    У 2019 році у столиці планують замінити 100 кілометрів зношених тепломереж. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone.

    «Нам дісталася в спадок зношена система тепломереж, в яку десятиліттями не вкладали коштів. Ми зараз замінюємо старі та пошкоджені труби, - сказав він. - Цього року плануємо перекласти більше 100 кілометрів мереж на ділянках, де вони у вкрай поганому стані».

    Нагадаємо, минулого року Київ припинив угоду з приватною компанією «Київенерго». Через 17 років місто повернуло в управління громади понад сто тисяч об’єктів: 2,6 тисячі кілометрів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», майже дві сотні котельних та станцій теплопостачання.

    Як повідомлялося, 19 лютого сталася аварія на тепломережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі. У зв'язку з цим було припинено опалення і гаряче водопостачання 49 споживачів (житлові будинки, гуртожитки, заклади соціальної сфери, адміністративні будівлі) на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Тетяни Яблонської, Ніжинській, Леваневського.

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