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    У Києві півсотні будинків залишилися без тепла і гарячої води

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    <p>Ремонтні роботи проводять бригади КП &laquo;Київтеплоенерго&raquo;</p> - У Києві півсотні будинків залишилися без тепла і гарячої води

    Ремонтні роботи проводять бригади КП «Київтеплоенерго»

    Фото: Солом'янська РДА, Facebook

    Сталася аварія на тепломережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі

    У зв'язку з аварійним пошкодженням зовнішньої теплової мережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі Києва припинено опалення і гаряче водопостачання 49 споживачів (житлові будинки, гуртожитки, заклади соціальної сфери, адміністративні будівлі) на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Тетяни Яблонської, Ніжинській, Леваневського. Про це повідомила прес-служба Солом’янської райдержадміністрації.

    Наразі на тепломережі ведуться ремонтні роботи, які виконує РТМ «Святошино» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

    Орієнтовний термін відновлення опалення і гарячого водопостачання – 20 лютого.

    «Після завершення робіт працівниками житлово-експлуатаційної дільниці № 906 та інших обслуговуючих організацій буде в найкоротший термін забезпечено подачу теплоносія в будинки», - йдеться в повідомленні Солом’янської РДА.

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    Нагадаємо, що 19 лютого о 4:11 на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині. Аварійна бригада Київводоканалу терміново прибула на місце витоку, який на даний час вже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи.

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