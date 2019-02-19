У Києві півсотні будинків залишилися без тепла і гарячої води



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Ремонтні роботи проводять бригади КП «Київтеплоенерго» Фото: Солом'янська РДА, Facebook

Сталася аварія на тепломережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі

У зв'язку з аварійним пошкодженням зовнішньої теплової мережі на вулиці Леваневського у Солом’янському районі Києва припинено опалення і гаряче водопостачання 49 споживачів (житлові будинки, гуртожитки, заклади соціальної сфери, адміністративні будівлі) на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Тетяни Яблонської, Ніжинській, Леваневського. Про це повідомила прес-служба Солом’янської райдержадміністрації.

Наразі на тепломережі ведуться ремонтні роботи, які виконує РТМ «Святошино» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Орієнтовний термін відновлення опалення і гарячого водопостачання – 20 лютого.

«Після завершення робіт працівниками житлово-експлуатаційної дільниці № 906 та інших обслуговуючих організацій буде в найкоротший термін забезпечено подачу теплоносія в будинки», - йдеться в повідомленні Солом’янської РДА.

Нагадаємо, що 19 лютого о 4:11 на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині. Аварійна бригада Київводоканалу терміново прибула на місце витоку, який на даний час вже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи.