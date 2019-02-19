Столична влада планує знову підняти тарифи на вивезення сміття



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Сміттєзвалище біля будинку на вул. Зодчих, 72 Фото: Борщаговка Інфо, Facebook

Для населення тарифи зростуть на 10%

Київська міська державна адміністрація планує чергове підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). Востаннє тарифи на вивезення сміття піднімалися в кінці 2018 року, а до того - в кінці літа. Цього разу тарифи мають піднятися від 8,1% до 19,8%. Найбільше подорожчає вивезення великогабаритного сміття для населення.

Про це KV стало відомо з проекту розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, утилізація, поховання) виконавцю послуг - Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс».

Відповідно до документа, будуть встановлені наступні тарифи на вивезення ТПВ:

для населення: 176,26 гривні (зараз 159,1 грн, підвищення складе 10,7%);

для бюджетних установ: 186,94 грн (зараз 172,91 грн, підвищення становитиме 8,1%);

для інших споживачів: 234,22 грн (зараз 204,31 грн, підвищення складе 14,6%).

Крім того, буде підвищено тариф на вивезення великогабаритних ТПВ для населення. Він складе 210,68 грн за кубометр. Зараз населення платить 175,82 грн за вивезення кубометра великогабаритних ТПВ, таким чином підвищення складе 19,8%.

Нові тарифи на вивезення ТПВ підготовлені Департаментом економіки та інвестицій, який очолює Наталія Мельник.

Цим розпорядженням буде скасовано попереднє розпорядження від 26 грудня 2018 року, яким підвищили тариф на вивезення ТПВ для населення на 19%, для бюджетних установ на 15%, для інших споживачів на 24%.

Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.

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