Столичні автодорівці показали, як ремонтували дороги у дощову погоду (фото)

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Фото: Київавтодор Ремонт столичних доріг

Погода визначала спектр робіт на об’єктах капітального та поточного ремонтів київських доріг

У вихідні столичні дорожники проводили ремонтні роботи на бульварі Вернадського, вулицях Олени Теліги, Алма-Атинській, Володимирській, сім’ї Кульженків. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», зазначаючи, що спектр робіт визначала погода у Києві.

«Вихідні подарували столиці і сонце, і дощ, а це значить, що саме погода визначала спектр робіт на об’єктах капітального та поточного ремонтів у суботу і неділю. Зрозуміло, що роботи з асфальтування, які проводилися зокрема на бульварі Вернадського, вулицях Олени Теліги та Алма-Атинській, виконувалися лише у сонячний суботній день, в той же час численні підготовчі роботи тривали на об’єктах як у суботу, так і у неділю», - йдеться в повідомленні.

Автодорівці інформують, що загалом упродовж вихідних влаштовано верхній шар дорожнього одягу на вул. Олени Теліги на ділянці від вул. Дорогожицької до вул. Довженка та на бульв. Вернадського на ділянці від просп. Перемоги до вул. Семашка (непарна сторона).

Крім того, тривали роботи з влаштування 2-го нижнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Алма-Атинській, підготовчі роботи до влаштування нижнього шару на вул. Володимирській, влаштування основи дорожнього одягу на вул. Сім’ї Кульженків, ремонт тротуарів на вул. Олени Теліги, Володимирській, бульв. Вернадського, бетонування та інші ремонтні роботи одразу на декількох шляхопроводах.

Як повідомлялося, до 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності. На цьому місці буде зведено фан-містечко до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.