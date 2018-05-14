Рух на Хрещатику перекрито до 30 травня (карта)
- Сьогодні, 10:05
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На центральній вулиці Києва облаштовують фан-зону Ліги чемпіонів УЄФА
До 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
На цьому місці буде зведено фан-містечко на 20 000 вболівальників до Фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
«Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик - Богдана Хмельницького дозволено розворот. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію», - йдеться в повідомленні МВС.
Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.
Вона розміститься від перетину Хрещатика з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня - в день фіналу жіночої Ліги чемпіонів.