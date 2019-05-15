Столичні депутати визначили, які об’єкти міста можна «пустити з молотка»



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До нового переліку входять 28 об’єктів міста Києва

На своєму засіданні депутати Київради підтримали за основу проект рішення «Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації». Таке рішення дозволить у подальшому наповнити бюджет за рахунок продажу приміщень, які не задіяні у діяльності міста. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, інформує прес-служба КМДА.

«На сьогодні столиця володіє низкою приміщень, які не задіяні у діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, і місто витрачає значні кошти, а отже – зазнає збитків при сплаті земельного податку, витрат на утримання тощо. Тож, шляхом приватизації міська влада прагне оптимізувати структуру комунальної власності, позбутися надлишкових та непрофільних активів, а отримані кошти направити на подальшу розбудову інфраструктури Києва», – повідомив Слончак.

За його словами, наразі до нового переліку входять 28 об’єктів міста Києва. Дані об’єкти не впливають на забезпечення органами держвлади чи міста їхніх завдань, а також згідно із Законом України не входять до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації.

«Наразі ми вже маємо позитивний досвід попередніх аукціонів із продажу комунальних об’єктів в електронній системі публічних закупівель «ProZorro.Продажі». Торги проходять успішно, на участь в аукціонах реєструвалась рекордна кількість потенційних покупців. До прикладу, лише від одного приміщення на вулиці Миколи Мурашка, будинок 4/2 до бюджету надійшло 4,3 мільйони гривень», – резюмував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, на початку березня у Києві відбулися перші аукціони з продажу трьох об’єктів малої приватизації в електронній системі ProZorro. Після підписання договорів купівлі-продажу бюджет Києва отримає майже 10 мільйонів гривень.