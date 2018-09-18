Столичні поліцейські розповіли про затримання людини Кадирова



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Фото: Інформатор Поліцейські затримали сина колишнього представника глави Чечні Рамзана Кадирова та двох його друзів

Іноземця затримано за зберігання наркотиків

У Києві правоохоронці, відпрацьовуючи повідомлення про підозрілий автомобіль, у якому можуть бути заборонені предмети, провели перевірку. У результаті огляду за участю понятих у водія в кишені знайшли порошкоподібну речовину білого кольору. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили особу водія. Це – громадянин іншої держави, 1995 року народження. Також у салоні перебували двоє молодиків, 1994 та 1996 років народження.

У ході огляду салону та особистих речей водія працівники поліції виявили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. Виявлене направили на експертизу, а іноземця затримали.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що 17 вересня в Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» поліцейські провели облаву на сина колишнього представника глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. Адама Ціцулаєва затримали за підозрою у зберіганні героїну.