Столичним освітянам виплатять одноразову премію

За забезпечення роботи столичних пунктів обігріву влада Києва преміює працівників закладів освіти та соціальної сфери

Працівникам закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, які крім своєї основної роботи забезпечують безперебійну роботу столичних пунктів обігріву, місто виплатить одноразову премію чи безповоротну фінансову допомогу.

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Рішення ініційоване мером столиці підтримали депутати Київради. Про це за підсумками засідання Київради повідомив Віталій Кличко.

«Зважаючи на те, що ворог і надалі намагатиметься бити по об’єктах критичної інфраструктури, аби залишити нас взимку без тепла, світла та води, ми підготували в місті понад 430 пунктів обігріву. Закупили та залучили в якості допомоги електрогенератори, зробили запаси пального, води та всього необхідного, щоб ці пункти приймали людей. Такі пункти обігріву облаштовані у школах, закладах соціальної інфраструктури. І у випадку надзвичайної ситуації там можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу. Для забезпечення безперебійної роботи цих пунктів місто залучило працівників шкіл та співробітників інших закладів соціальної сфери, в яких вони розміщені. І ми розуміємо, що ці люди працюють на благо міста у свій позаробочий час, допомагають киянам, тому мають отримати за це фінансову винагороду», – зазначив Віталій Кличко.

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Столична влада підготувала у Києві понад 430 «Пунктів незламності»

Виплату одноразових премій місто забезпечить в межах затверджених бюджетних асигнувань.