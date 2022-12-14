Кличко відреагував на відсторонення міського голови Чернігова (відео)

Кличко: «Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення – прецедент»

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення. На думку очільника столиці прецедент виглядає як політичне протиборство.

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«Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення - прецедент! Вперше в історії незалежної України», – заявив Кличко у відеозверненні.

Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста та відбудову Чернігова.

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«Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування – основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона – європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала», – зазначив мер Києва.

Кличко також підкреслив, що в нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств.

У свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що подає апеляцію.

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Нагадаємо, грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік,