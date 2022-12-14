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Кличко відреагував на відсторонення міського голови Чернігова (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко відреагував на відсторонення міського голови Чернігова (відео)
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що подає апеляцію
фото скріншот відео

Кличко: «Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення – прецедент»

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення. На думку очільника столиці прецедент виглядає як політичне протиборство.

«Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення - прецедент! Вперше в історії незалежної України», – заявив Кличко у відеозверненні.

Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста та відбудову Чернігова.

«Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування – основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона – європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала», – зазначив мер Києва.

Кличко також підкреслив, що в нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств.

У свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що подає апеляцію.

Нагадаємо, грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік,

Теги: Віталій Кличко Чернігів Україна самоврядування правосуддя історія держава громада

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