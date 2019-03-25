  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Києву бракує дільничних поліцейських

    документ
    • Розсилка
    Києву бракує дільничних поліцейських

    Вакантними є 85 посад дільничних офіцерів

    У Києві спостерігається нестача дільничних офіцерів поліції. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції у Києві на офіційне звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

    «З 688 передбачених штатом служби вакантними залишаються 85 позицій дільничних офіцерів у всіх десяти районах Києва», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши документ.

    Читайте також

    Найгірша ситуація у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському управліннях поліції.

    36_04

    Пабат звернув увагу на те, що Голосіївський район, обраний півроку тому для реалізації пілотного проекту «Електронний кабінет дільничного», нарівні з іншими районами відчуває дефіцит кадрів.

    «В принципі, тенденція зберігається не перший рік (ситуацію не вирівняла навіть активна промокампанія). Але поки не схоже, що менеджери МВС здогадалися, що напевно/можливо/мабуть в існуючій системі присутнє щось демотивуюче», - зазначив депутат.

    Раніше Пабат повідомив, що на сьогодні Києву не вистачає більш як 4 тис. двірників. Як розповів депутат, наразі найгірша ситуація з двірниками в Голосіївському районі Києва (41,6% від нормативної чисельності штату), а найкраща - в Оболонському (62,9%) та Святошинському (61%) района

    Читайте також
    МВС Київ поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ