Столиця тоне у смітті, а у Кличка звітують про встановлення 2,5 тис. нових контейнерів (фото)



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Кияни скаржать на незадовільну роботу комунальників щодо вивезення сміття

У Києві встановлено 2,5 тис. контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, а також 139 для збору небезпечних відходів, включно із батарейками, енергозберігаючими лампами тощо. Про це повідомив Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської держадміністрації у відповіді на запит УНН.

Згідно з даними КМДА, на сьогодні в зоні обслуговування виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Києва КП «Київкомунсервіс» встановлені приблизно 12000 контейнерів для збору твердих побутових відходів та близько 2500 контейнерів для роздільного збору відходів.

Також, станом на 1 березня, «Київкомунсервіс» встановив 139 контейнерів для збору небезпечних відходів – для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп. Усього підприємство закупило 150 таких контейнерів ще в 2017 році.

Водночас кияни скаржаться на незадовільну роботу «Київкомунсервісу». Так, на сторінці підприємства у соцмережі жителі міста повідомляють про відсутність реакції комунальників на їхні скарги. «Тиждень тому 905 ЖЕК оформив вам скаргу на заміну контейнерів на нові з кришками. Минув тиждень - ви «морозитесь». За що я плачу вам гроші?» - обурюється Grigoriy Leo у Facebook.





Інший мешканець Києва Олексій Семенчук повідомив, що три дні не вивозилося сміття на вул. Гонти, 3 (Шевченківський район).

Нагадаємо, 21 березня у результаті перевірки робіт з благоустрою і прибирання столиці мер Києва Віталій Кличко доручив главам районів, комунальним службам міста ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися після зими.

Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.

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