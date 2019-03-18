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    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)

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    <p>Римма Зюбіна з друзями організували толоку</p> - Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)

    Римма Зюбіна з друзями організували толоку

    Фото: Римма Зюбіна, Facebook

    На схилах Протасового Яру було зібрано близько 30 мішків сміття

    У неділю, 17 березня, українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «У неділю рано ми прокинулись і пішли прибирати свою планету. Спочатку нас було троє - Юлія Кононенко, Данило Мойсеєв і я. За годину ми прибрали одну галявину зібрали 15 мішків сміття», - повідомила актриса.

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    Пізніше до них приєдналися ще двоє чоловіків. І компанія прибрала ще й схили Протасового Яру.

    За даними Зюбіної, загалом було зібрано близько 30 мішків сміття.

    «Три години роботи, все болить мозолі, порізані руки, а ми щасливі. Дякую, друзі! З Вами можна не лише гори і яри відродити, а й планету врятувати», - написала актриса.

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    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Київ тоне у смітті. Відома актриса не витримала і вийшла прибирати місто (фото)
    Фото: Римма Зюбіна, Facebook

    Як повідомлялося, у Києві відбудуться сезонні толоки у парках, скверах та на пляжах. Толоки в місті – це справжній екологічний тренд. Цією весною він пройде під хештегом #trashtag по-київськи. Запрошуємо киян.

    Навесні планується провести понад 90 масових толок у парках, скверах та на пляжах столиці. Киян запрошують долучатися до масового прибирання зелених зон у своєму районі.

    Дивіться також фоторепортаж «Главкома» з Центрального автовокзалу Києва: столиця зустрічає гостей міста купами сміття.

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