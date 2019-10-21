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    Столиця відзначить 76-ту річницю вигнання нацистів із Києва (програма)

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    Столиця відзначить 76-ту річницю вигнання нацистів із Києва (програма)

    Заходи відбуватимуться у жовтні-листопаді

    У Києві відзначать 75-у річницю вигнання нацистів з України та 76-у річницю вигнання нацистів зі столиці. У Київській міській державній адміністрації затверджено відповідний план заходів.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Так, 24 жовтня у Колонній залі КМДА запланована святкова зустріч керівництва Києва з учасниками бойових дій Другої світової війни, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці.

    25 жовтня привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни.

    28 жовтня та 6 листопада у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

    З 28 жовтня до 14 листопада організують книжково-ілюстровану виставку «Хроніка Другої світової: окупація та визволення Києва» у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих.

    Протягом жовтня – листопада (за окремим графіком) у дитячих спеціалізованих кінотеатрах «Факел», «Старт», «Дніпро» та кінотеатрі «Ліра» триватиме показ тематичних фільмів.

    1 листопада відкриється книжково-документальна виставка, присвячена 75-річчю вигнання нацистів з України та 76-річчю вигнання нацистів з міста Києва, яку організує Державний архів Києва. Триватиме виставка до 15 листопада.

    Також протягом жовтня – листопада вітатимуть ветеранів Другої світової війни, які перебувають у підпорядкованих спеціалізованих житлових будинках для громадян похилого віку та інвалідів, будинках-інтернатах та пансіонатах.

    У закладах освіти у жовтні – листопаді проведуть інформаційно-просвітницькі та творчі заходи, патріотичні акції та проекти, зустрічі учнівської молоді столиці з ветеранами та учасниками війни, свідками історичних подій минулого, книжкові та фотовиставки, конкурси стіннівок, виставки малюнків та плакатів, також учні відвідуватимуть експозиції музеїв військово-патріотичного профілю закладів загальної середньої освіти, екскурсії до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

    Заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України та 76-ї річниці вигнання нацистів із міста Києва триватимуть у всіх районах столиці. 

    До 27 жовтня структурним підрозділам доручено здійснити заходи щодо впорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих та померлих захисників Вітчизни.

    Київ Друга світова війна КМДА
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