Столиця відзначить 76-ту річницю вигнання нацистів із Києва (програма)



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Заходи відбуватимуться у жовтні-листопаді

У Києві відзначать 75-у річницю вигнання нацистів з України та 76-у річницю вигнання нацистів зі столиці. У Київській міській державній адміністрації затверджено відповідний план заходів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, 24 жовтня у Колонній залі КМДА запланована святкова зустріч керівництва Києва з учасниками бойових дій Другої світової війни, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці.

25 жовтня привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни.

28 жовтня та 6 листопада у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

З 28 жовтня до 14 листопада організують книжково-ілюстровану виставку «Хроніка Другої світової: окупація та визволення Києва» у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих.

Протягом жовтня – листопада (за окремим графіком) у дитячих спеціалізованих кінотеатрах «Факел», «Старт», «Дніпро» та кінотеатрі «Ліра» триватиме показ тематичних фільмів.

1 листопада відкриється книжково-документальна виставка, присвячена 75-річчю вигнання нацистів з України та 76-річчю вигнання нацистів з міста Києва, яку організує Державний архів Києва. Триватиме виставка до 15 листопада.

Також протягом жовтня – листопада вітатимуть ветеранів Другої світової війни, які перебувають у підпорядкованих спеціалізованих житлових будинках для громадян похилого віку та інвалідів, будинках-інтернатах та пансіонатах.

У закладах освіти у жовтні – листопаді проведуть інформаційно-просвітницькі та творчі заходи, патріотичні акції та проекти, зустрічі учнівської молоді столиці з ветеранами та учасниками війни, свідками історичних подій минулого, книжкові та фотовиставки, конкурси стіннівок, виставки малюнків та плакатів, також учні відвідуватимуть експозиції музеїв військово-патріотичного профілю закладів загальної середньої освіти, екскурсії до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України та 76-ї річниці вигнання нацистів із міста Києва триватимуть у всіх районах столиці.

До 27 жовтня структурним підрозділам доручено здійснити заходи щодо впорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих та померлих захисників Вітчизни.